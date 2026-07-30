NOW'ın Most Productions imzalı sevilen dizisi "Halef: Köklerin Çağrısı" yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Dizinin ikinci sezon kadrosuna başarılı oyuncu Ezgi Tombul katıldı.

Son olarak "Hayatımın Neşesi" dizisinde rol alan Ezgi Tombul, "Halef: Köklerin Çağrısı"nda Perihan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Tombul'un canlandıracağı karakterin, dizinin yeni sezon hikâyesinde önemli bir yere sahip olması bekleniyor.

Ezgi Tombul'un Başarılı Kariyeri

Daha önce "Kırmızı Oda", "Annemizi Saklarken", "Kasaba Doktoru" ve "Hayat Şarkısı" gibi birçok başarılı projede yer alan Ezgi Tombul, oyunculuğunun yanı sıra dijital projeleriyle de dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu, YouTube platformunda yayınlanan "Bu Yemeğin Bir Hikayesi Var" adlı programda ünlü isimleri ağırlıyor.