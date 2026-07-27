İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "Şapkalılar" olarak bilinen suç örgütünün, rapçi Blok3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın ile menajerini hedef aldığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla polisinin ortak çalışmasıyla suikast hazırlığında olduğu öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

Signal üzerinden gizli grup kurdukları iddia edildi

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, örgüt üyelerinin takibe yakalanmamak amacıyla yurt dışı GSM hatları kullandığı ve şifreli mesajlaşma uygulaması Signal üzerinden "Blok3" adıyla bir grup oluşturduğu öne sürüldü. İddiaya göre bu grup üzerinden Hakan Aydın ve ekibinin anlık konum bilgileri şüphelilere aktarıldı.

Muğla'da polis takibiyle yakalandılar

İddialara göre saldırı planının ardından şüpheliler, İstanbul'dan kiraladıkları araçlar ve siyah renkli VIP minibüsle Muğla'ya hareket etti. 21 Temmuz 2026 günü Muğla il sınırlarına giren araçlar polis ekiplerince takibe alındı.

Polisin "dur" ihtarına uymadığı belirtilen şüpheliler ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Yakalanan araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şüpheliden dikkat çeken ifade

Gözaltına alınan şüphelilerden K.Y.'nin emniyette verdiği ifadede, Blok3'ün menajerini vurmak için anlaştığını kabul ettiği öne sürüldü. Ancak K.Y., silahların kullanılmadığını savunarak Muğla'ya geliş amaçlarının polis uygulamasından kaçan bir kişiyi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmak olduğunu iddia etti ve suikast suçlamalarını reddetti.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, "Şapkalılar" olarak bilinen suç örgütünün diğer üyeleri ile olası azmettiricilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Not: Haberde yer alan suikast hazırlığına ilişkin bilgiler, soruşturma dosyasındaki iddialar ve şüpheli ifadelerine dayanmaktadır. Yargılama süreci devam etmekte olup, kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.