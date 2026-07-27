Niğde-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında, traktöre arkadan çarpan kamyonetin alev alması sonucu 3 kişi yaralandı. Yangında kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Niğde-Kayseri karayolu Höyük mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kamyonet, aynı yönde ilerleyen traktöre arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonetin motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza ve yangın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.