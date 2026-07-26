Adana'da seyir tepesinde meydana gelen ve üç kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan Osman Ataş'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, ilk olarak tartıştığı Semra Yılmaz'ı silahla vurduğu, ardından olaya tanık oldukları iddia edilen Ali Can Demir ile Sinan İlbey'i de tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 28 yaşındaki Osman Ataş, "kasten öldürme" suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.