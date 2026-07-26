Yenimahalle Belediyesi'nin Alzheimer hastaları ile yaşlı bireylerin güvenli ve konforlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla İlkyerleşim Mahallesi'nde hayata geçirdiği Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi, geniş katılımlı bir törenle hizmete açıldı.

Başkent Üniversitesi tarafından işletilecek merkezin açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, iş insanı Sait Ulusoy, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Fethi Yaşar, belediyeciliğin yalnızca altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirterek, insan odaklı sosyal projelere öncelik verdiklerini söyledi. Yaklaşık üç yıllık hazırlık sürecinin ardından tamamlanan merkezin Yenimahalle'nin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Yaşar, tesisin yapımına katkı sağlayan Başkent Üniversitesi ve iş insanı Sait Ulusoy'a teşekkür etti.

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ise sağlık alanında yapılan her yatırımın büyük önem taşıdığını vurgulayarak, merkezin hizmete kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da merkezin Batıkent ve Ankara için önemli bir sosyal yatırım olduğunu belirterek, Başkent Üniversitesi'nin tesisi işletmesinin bölgeye değer katacağını ifade etti.

Merkezin yapımına destek veren iş insanı Sait Ulusoy da projede yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, sosyal sorumluluk niteliği taşıyan bu hizmetin hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek merkezi hizmete açtı. Beş yıldızlı otel konforunda tasarlanan tesisi gezen davetliler, merkezin yaşlı bireyler ve Alzheimer hastalarına sunacağı hizmetler hakkında bilgi aldı.

Açılış programı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Moğollar konseriyle devam etti. Türk rock müziğinin efsane grubu, sevilen eserlerini Yenimahalleliler için seslendirirken vatandaşlar yaz akşamında müzik dolu anlar yaşadı. Konser sonunda Başkan Fethi Yaşar, sanatçılara çiçek takdim ederek teşekkür etti.