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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kent genelinde aralıklarla etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi Altıncıoğlu Caddesi'nde bulunan bir alt geçit, sabah saatlerinde bastıran yağış nedeniyle suyla doldu. Su birikintisi nedeniyle yayalar, alt geçidi kullanamadı. Bazı sürücüler, araçları alt geçitte dikkatli şekilde ilerledi, bazıları ise alternatif güzergahlara yöneldi.

Kocaeli genelinde aralıklarla sağanak etkili olurken, İzmit'teki bir alt geçit suyla doldu.

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