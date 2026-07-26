2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci devam ederken, adayların en çok ilgi gösterdiği bölümlerin kontenjanları da belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alan verilere göre, en yüksek kontenjan tıp fakültelerine ayrıldı.

Kontenjan dağılımına göre;

Tıp: 18.627

18.627 Bilgisayar Mühendisliği: 13.430

13.430 Psikoloji: 10.465

10.465 Hukuk: 8.812

8.812 Diş Hekimliği: 6.587

6.587 Mimarlık: 3.906

3.906 Eczacılık: 3.166

Teknoloji ve sağlık alanındaki bölümlerin yine yüksek kontenjanlarla öne çıktığı görülürken, hukuk ve psikoloji de adayların yoğun ilgi göstermesi beklenen programlar arasında yer aldı.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda belirleyebilecek. Tercih işlemleri belirtilen takvim kapsamında tamamlanacak.