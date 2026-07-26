Türk tiyatrosu ve televizyonunun sevilen isimlerinden 77 yaşındaki Tarık Papuççuoğlu, yaşamına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kanal D'ye konuşan usta oyuncu, Bodrum'da bir misafirhaneye yerleştiğini söyledi.

Bu kararı kendi isteğiyle aldığını belirten Papuççuoğlu, yaş ilerledikçe birçok kişinin benzer duygular yaşadığını ifade ederek, "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler." dedi.

Usta oyuncunun sözleri, yaşlılık, aile ilişkileri ve bireysel yaşam tercihleri üzerine yeniden tartışma başlatırken, sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı. Papuççuoğlu'nun açıklaması, ileri yaşlarda bağımsız yaşamını sürdürmek isteyen kişilerin tercihlerini yeniden gündeme taşıdı.