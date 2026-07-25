Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen Üye Katılım Töreni'nde partililerle bir araya geldi. Ayazağa'daki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, CHP İstanbul İl Yönetimi'nde görevlendirilen Gürsel Tekin de katıldı.

Konuşmasında parti içi birlik mesajı veren Kılıçdaroğlu, CHP'lilere iç tartışmalardan uzak durma çağrısı yaptı. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarının öncelikli gündem olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye iyi yönetilmiyor. Milyonlarca vatandaşın çözüm bekleyen sorunları var. Bizim temel görevimiz bu sorunları tespit etmek ve çözüm üretmektir" dedi.

Siyasette ahlak ve şeffaflığın önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, CHP'nin ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Siyasi Ahlak Kanunu teklifi sunan parti olduğunu hatırlattı. Siyasetin kişisel zenginleşme aracı olamayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, yolsuzluğa karşı tavizsiz bir duruş sergileyeceklerini söyledi.

Siyasi Ahlak Kanunu teklifini yeniden Meclis'e sunacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, tüm siyasi partilere destek çağrısında bulunarak, "Siyasi rüşvetçiliği ortadan kaldıracağız. Rüşvet alanların ve kamu kaynaklarını usulsüz kullananların hesabını soracağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda CHP'nin köklü geçmişine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi, dünyada 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan sayılı partilerden biridir. Şerefli ve onurlu bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir ve bu süreç büyük ölçüde gerçekleşti. Türkiye'nin sorunlarını çözecek güç Cumhuriyet Halk Partisi'dir" diye konuştu.