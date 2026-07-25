Amerika’nın New Jersey Eyaleti’ne okuyan 12 yaşındaki Derin Tuncer’in Başarısı, Amerika'nın akademik alandaki en saygın organizasyonlarından biri olan International Academic Competitions (IAC) tarafından düzenlenen bilgi yarışmalarında geldi. Princeton Üniversitesi Siyasal Bilimler mezunu bir akademisyen tarafından kurulan IAC, her yıl farklı yaş gruplarında tarih, coğrafya, fen bilimleri ve diğer akademik alanlarda bilgi yarışmaları düzenliyor.

Yarışmalar çok aşamalı bir sistemle gerçekleştiriliyor. Öğrenciler önce kendi eyaletlerinde yapılan eleme turlarına katılıyor. Eyalet elemelerini geçenler bölgesel finallere yükselirken, burada da başarılı olan öğrenciler Amerika genelindeki eyaletler arası ulusal finallerde mücadele etme hakkı kazanıyor.

2 BİN ÖĞRENCİ ARASINDA BİRİNCİ OLDU

İki yıldır tarih ve coğrafya kategorilerinde yarışan 12 yaşındaki Derin Tuncer, bu yıl nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirilen organizasyonda tüm aşamaları başarıyla geçerek ülke çapındaki finallere yükseldi. Kendi yaş grubunda yaklaşık 2 bin öğrencinin yer aldığı zorlu yarışmada rakiplerini geride bırakan Tuncer, şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Türk öğrencinin elde ettiği bu önemli başarı, hem ailesi hem de Türk toplumu tarafından büyük gururla karşılandı. Derin Tuncer'in uluslararası düzeyde gösterdiği performans, Türk öğrencilerinin dünyanın farklı ülkelerinde akademik başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

ÖZGÜR ÖZEL’İN “ÖZEL KONUĞU” OLMUŞTU

Amerika’da büyük başarı sağlayan12 yaşındaki Derin Tuncer, Ankara’da Özür Özel’in özel konuğu olarak Grup toplantısına katılmıştı.

CHP’nin 12 Eylül’den sonra kapatılan CHP’nin yeniden açılışında önderlik yapan Bülent Ecevit Hükümeti’nin İmar ve İskan Bakanı, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Erol Tuncer’in torunu olan Derin Tuncer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Özel Konuğu” olarak Grup toplantısını izlemişti.