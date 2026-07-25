Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Yeni Nesil Siyaset" başlıklı iki sayfalık manifesto yayımladı. Manifestoda mevcut yönetimin ekonomi, adalet ve demokrasi alanındaki politikalarına yönelik eleştiriler sıralanırken, Türkiye'nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Manifestoda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'yi siyasi ve ekonomik açıdan çıkmaza sürüklediği savunuldu. Ekonomide yüksek enflasyon, yoksulluk, genç işsizliği, tarımda dışa bağımlılık ve liyakat eksikliği gibi başlıklar sistemin sonuçları arasında gösterildi.

İmamoğlu, yayımladığı metinde çeşitli kamuoyu araştırmalarına da yer vererek adalete güvenmeyenlerin oranının yüzde 80, ekonominin düzelmeyeceğini düşünenlerin oranının yüzde 75, enflasyonun düşürülemeyeceğini söyleyenlerin oranının yüzde 70, erken seçim isteyenlerin oranının ise yüzde 65 olduğunu öne sürdü.

Manifestoda, "Yeni Nesil Siyaset, yeni bir başlangıçtır; tercih değil zorunluluktur" ifadeleri kullanılarak muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları, işçiler, gençler ve kadınlara ortak demokrasi mücadelesi çağrısı yapıldı. Seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla "1 milyon Türkiye Gönüllüsü" hedefi de duyuruldu.

Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlı, hukukun üstünlüğünü esas alan, sosyal adaleti güçlendiren ve refahı önceleyen bir Türkiye hedefinin ortaya konulduğu manifestoda, "Bu davet hepimizedir. Doğusuna, batısına, güneyine, kuzeyine... 86 milyonadır. Geleceğimizin güçlü yürüyüşünü başlatalım" ifadelerine yer verildi.

İmamoğlu, manifestonun sonunda ise "Yeni Parti Genel Başkanımız Özgür Özel ile... Yürüyelim arkadaşlar..." sözleriyle bugün kuruluşunu tamamlayan Yeni Parti'ye desteğini açıkladı.