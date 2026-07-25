Kartal'da kayıp olarak aranan Gülay Polat cinayete kurban gitti

Erdoğan, Trump ile Kol Kola!

Yeni Maaş Tabloları Netleşti: Memur ve Emekliye Yüzde 13,52 Zam!

Bakan Güler: Savunma sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Özdemir ve Eroğlu’ndan SONSÖZ’e ziyaret!

Ankara'yı adım adım keşfediyorlar: Başkentlilerin yeni rotası Ayaş oldu

Anıtkabir'e gelen vatandaşlar, Özgür Özel ve beraberindeki YENİ Parti heyetini alkışlarla karşıladı. Saygı duruşunun ardından Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı. Heyet, ziyaretin ardından kısa süre Anıtkabir'de incelemelerde bulunduktan sonra alandan ayrıldı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partinin kurucu heyetiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Kuruluş sürecinin ardından gerçekleştirilen ziyarette Özel ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı.

TBMM'de Kabul Edildi: En Düşük Emekli Aylığı 23 Bin 552 Liraya Yükseltildi

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.