YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partinin kurucu heyetiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Kuruluş sürecinin ardından gerçekleştirilen ziyarette Özel ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı.
Anıtkabir'e gelen vatandaşlar, Özgür Özel ve beraberindeki YENİ Parti heyetini alkışlarla karşıladı. Saygı duruşunun ardından Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı. Heyet, ziyaretin ardından kısa süre Anıtkabir'de incelemelerde bulunduktan sonra alandan ayrıldı.
Muhabir: Melisa Sapaz