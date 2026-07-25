Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmanın kamuoyundaki yankıları sürerken, derneğe geçmişte yapılan bağışlar yeniden gündeme geldi.

Sözcü'nün derlediği bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sanat, spor ve iş dünyasından birçok ünlü isim Ahbap Derneği'ne nakdi ve ayni destek sağladı.

Listenin başında, 100 tır su ile birlikte 5 milyon TL değerinde eşya desteği sağlayan Acun Ilıcalı yer aldı. Futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün ise 50'şer bin Euro bağış yaptığı, bu tutarın güncel kurla yaklaşık 2 milyon 692'şer bin TL'ye denk geldiği belirtildi.

Can Yaman'ın 1 milyon 550 bin TL bağış yaptığı kaydedilirken; Tarkan, Gülşen, Ajda Pekkan, Sibel Can, Nuri Şahin ve Gözde Akpınar'ın da 1'er milyon TL destek verdiği aktarıldı.,

Kıvanç Tatlıtuğ'un 950 bin TL, Ozan Tufan'ın 800 bin TL, Nevzat Aydın'ın 750 bin TL, Cenk Tosun'un 600 bin TL bağış yaptığı ifade edilirken; Arda Turan, Danilo Zanna, Orhan Gencebay, Murat Boz ve Çağrı Ergün'ün 500'er bin TL destek sağladığı belirtildi.

Listede ayrıca Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, Edis, Hazal Kaya, Kerem Bürsin, Danla Bilic, Gülse Birsel, Gülben Ergen, İrem Derici, Burak Deniz, Melis Sezen ve çok sayıda ünlü ismin de farklı tutarlarda bağış yaptığı yer aldı.

Not: Bu bağışlar, depremlerin ardından kamuoyuna yansıyan destek açıklamalarına dayanıyor. Bağış yapılmış olması, Ahbap Derneği hakkında yürütülen mevcut soruşturmayla ilgili kişiler açısından herhangi bir hukuki sorumluluk veya bağlantı anlamına gelmiyor.

Kaynak: Sözcü.