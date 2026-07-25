Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli fırtına, ilçede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde ciddi maddi hasar oluştu.

İki Camide Minareler Yıkıldı

Edinilen bilgilere göre, şiddetli fırtınanın etkisiyle Keskin ilçe merkezinde bulunan Gündoğdu Camisi ile merkeze bağlı Cabatobası köyü camisinin minareleri devrildi. Dehşet anlarında şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Çatılar Uçtu, Araçlar Üzerine Parçalar Savruldu

Minarelerin devrildiği noktalarda ve çevrede bulunan bazı binaların çatılarında hasar meydana geldi. İlçedeki binaların çatılarından kopan sac ve kiremit parçaları, sokaklarda park halinde bulunan otomobillerin üzerine savrularak araçlarda maddi hasara yol açtı.

Olayın ardından bölgede hasar tespit ve temizleme çalışmaları başlatıldı.