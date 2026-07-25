Avrupa Merkez Bankası (AMB), ortak para biriminin çehresini tamamen değiştirecek yeni nesil euro banknotlarının tasarım sürecinde kritik bir aşamaya geçti. Gelen 1.200'den fazla öneriyi titizlikle inceleyen AMB, finale kalan 10 tasarımı kamuoyuyla paylaştı.

Christine Lagarde Duyurdu: Kararı Vatandaşlar Verecek

Finalist tasarımlar, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde tarafından düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Yeni euro banknotlarının görünümünde Avrupalı vatandaşların doğrudan söz sahibi olmasını istediklerini belirten Lagarde, katılım çağrısında bulundu. AMB'nin resmi internet sitesi üzerinden başlatılan anketle vatandaşlar favori tasarımları için oy kullanabilecek.

İki Ana Tema Masada: Kültürel Miras ve Doğal Zenginlik

Gelen öneriler doğrultusunda Avrupa'nın ortak kimliğini en iyi yansıtan iki ana tema belirlendi. Her iki tema için beşer farklı tasarım hazırlandı:

1. Kültür Teması (Tarihe Damga Vuran İsimler)

Eğer kültür teması seçilirse, banknotların üzerinde Avrupa ve dünya tarihine yön veren ikonik şahsiyetler yer alacak:

5 Euro: Maria Callas (Opera Sanatçısı)

10 Euro: Ludwig van Beethoven (Besteçi/Müzisyen)

20 Euro: Marie Curie (Nobel Ödüllü Bilim İnsanı)

50 Euro: Miguel de Cervantes (Yazar)

100 Euro: Leonardo da Vinci (Ressam/Polimat)

200 Euro: Bertha von Suttner (Barış Aktivisti/Yazar)

2. Doğa Teması (Biyoçeşitlilik ve Nehirler)

Doğa temasının kazanması halinde ise banknotlar, Avrupa'nın nehir manzaraları eşliğinde kıtaya özgü farklı kuş türleri ve biyolojik çeşitlilik figürleriyle süslenecek.

Arka Yüzde AB Kurumları Yer Alacak

Tasarım hangisi seçilirse seçilsin, yeni euro banknotlarının arka yüzlerinde Avrupa birliğini temsil eden kritik kurumlar tasvir edilecek. Bu yapılar arasında Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Konseyi, AB Konseyi ve Avrupa Sayıştayı yer alacak.

Yeni Banknotlar Ne Zaman Dolaşıma Girecek?

Halk oylamasının tamamlanmasının ardından seçilen konsept üzerinde teknik ve güvenlik hazırlıkları başlatılacak. AMB, yeni güvenlik unsurlarıyla donatılan modern euro banknotlarını 2026 yılının sonundan itibaren kademeli olarak dolaşıma sokmayı hedefliyor.