İnegöl'de öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurunun kullandığı otomobil, köprü bariyerlerine saplandı.

Köprü Üzerinde Kontrolden Çıktı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Mezit-7 mevkisinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden Bursa yönüne seyir halinde olan polis memuru Erhan S. yönetimindeki 16 SIZ 69 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, köprü üzerindeki koruma demirlerine şiddetle çarptı.

Biri Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Çarpmanın etkisiyle araçta adeta can pazarı yaşandı. Kazada sürücü Erhan S. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Elif S., Oğuz S. (8), Bahar S. (38) ve Döndü B. (64) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri feci kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.