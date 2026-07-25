Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Bursaspor'da bir ayrılık daha resmiyet kazandı. Yeşil-beyazlı ekibin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki deneyimli sol bek Talha Yünkuş’un yeni adresi TFF 2. Lig temsilcisi Kahramanmaraş İstiklalspor oldu.

Devre Arasında Gelip Şampiyonluk Yaşadı

Sezonun ilk yarısını TFF 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'da geçiren Talha Yünkuş, burada çıktığı 18 lig maçında 2 gol ve 4 asist, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 1 asistlik performans sergilemişti.

Devre arasında çocukluk aşkı Bursaspor'a imza atan Bursalı futbolcu, yeşil-bayazlı formayla 7 karşılaşmada görev alarak sezon sonunda yaşanan şampiyonluk coşkusunun önemli bir parçası haline geldi.

"Çocukluk Hayalimi Yaşadım"

Transferinin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımlayan Talha Yünkuş, yeşil-beyazlı taraftarlara ve yönetime teşekkür etti:

"Bursalı bir çocuk olarak hayalini kurduğum bu şanlı formayı giymek ve Bursaspor armasını temsil etmek benim için her zaman tarifsiz bir gurur oldu. Bugün yollarımız ayrılıyor olabilir ama Bursaspor'un bendeki yeri hiçbir zaman değişmeyecek. Çünkü bu kulüp benim için sadece formasını giydiğim bir takım değil, çocukluk hayalimi yaşadığım, kendimi ait hissettiğim ve doğup büyüdüğüm şehrin en büyük değeriydi."

"Hakkınızı Helal Edin"

Mesajının devamında yeşil-beyazlı kulübe olan bağlılığını vurgulayan 28 yaşındaki oyuncu, şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

"Bundan sonra nerede olursam olayım, Bursaspor'u her zaman gururla takip edecek ve destekleyeceğim. Bana güvenen başta başkanımız Sn. Enes Çelik ve yönetim kuruluna, çalıştığım tüm antrenörlerime, takım arkadaşlarıma, kulüp personelimize ve büyük Bursaspor taraftarına gösterdikleri sevgi ve destek için çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Hoşça kal Bursaspor."