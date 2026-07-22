Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçurum kenarında devrilmiş halde bulunan motosiklet, ekipleri alarma geçirdi. Motosiklet sürücüsüne ulaşılamaması üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl'e bağlı Çayyaka Mahallesi Boğazova Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, 16 BMA 978 plakalı motosikleti uçurum kenarında devrilmiş halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sürücüye Ulaşılamadı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, motosikletin çevresinde yaptıkları ilk incelemede sürücüyü bulamayınca arama çalışmalarını genişletti.

Uçurum ve Ormanlık Alanda Arama

Ekipler, motosikletin bulunduğu noktanın çevresindeki uçurum ile ormanlık alanda kapsamlı arama çalışması başlattı. Olası bir kazaya karşı bölge titizlikle taranırken, sürücünün bulunması için çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Olayın nasıl meydana geldiği ve motosiklet sürücüsünün akıbetine ilişkin inceleme devam ediyor.