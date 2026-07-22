Kaza, saat 15.00 sıralarında Reyhanlı-Hatay kara yolu Çatalhöyük mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, savrularak devrildi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 tarım işçisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı İşçilerden Biri Hayatını Kaybetti
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 41 yaşındaki tarım işçisi Mehmet Ezer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Ezer’in hayatını kaybetmesiyle kazadaki can kaybı 1’e yükseldi. Diğer yaralı işçilerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.