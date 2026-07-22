Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi önünde yapılan etkinliklerle başladı. Festivalin açılışı, Türk-İş sahilinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle yapıldı.

Türkiye’nin yanı sıra Meksika, Sırbistan, Adige Cumhuriyeti, Rusya, Polonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Slovakya ve Gürcistan’dan gelen dans ekipleri, geleneksel oyunlarını ve kültürel gösterilerini Samsunlularla buluşturdu.

12 Ülkeden Dansçılar Samsun’da Buluştu

21-26 Temmuz tarihleri arasında devam edecek festivalin açılış programına; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Süleyman Demirtaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival öncesinde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, organizasyonun farklı kültürleri bir araya getirdiğini belirterek, festival sayesinde insanların farklı ülkelerin geleneklerini tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

“Samsun’un Misafirperverliğini Dünyaya Gösteriyoruz”

Başkan Halit Doğan, festivalin Samsun’un kültürel zenginliğine katkı sağladığını ifade ederek, “Bu festival kültürler arası birlikte olmayı da beraberinde getiriyor. İnsanlarımız burada farklı ülkelerin kültürlerini tanımış, her ülkeden insanlarla beraber olmuş oluyorlar” dedi.

Samsun’un Kurtuluş Mücadelesi’nin başladığı şehir olmasının yanı sıra misafirperverliğiyle de öne çıktığını vurgulayan Doğan, festivale katılan ekiplerin Samsun’dan güzel anılarla ayrıldığını ve gelecek yıllarda yeniden gelmek istediklerini belirtti.

Festival İlk Kez Katılan Ülkeleri de Ağırlıyor

Bu yıl festivale ilk kez katılan ülkelerin de bulunduğunu dile getiren Başkan Doğan, tüm ekiplerin Samsun’dan güzel duygularla ayrılmasını istediklerini söyledi.

Festivalin Samsun halkı tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Doğan, çevre illerden de çok sayıda ziyaretçinin etkinliklere katıldığını ifade etti.

Halk Oyunları Gösterileri Büyük İlgi Gördü

Konuşmaların ardından 12 ülkeden gelen dans grupları sahne aldı. Ekipler; yöresel kıyafetleri, geleneksel dansları ve kültürel gösterileriyle izleyenlere renkli anlar yaşattı.

Samsun 36. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, 26 Temmuz’a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.