Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas düdük çaldı. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya Mert Günok, Semedo, Skriniar, Nathan Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca ilk 11'iyle başladı.

Talisca frikikten ağları sarstı

Mücadeleye topa sahip olarak başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda rakibine üstünlük kurmasına rağmen aradığı golü 37'nci dakikada buldu. Ceza sahası yayının sağ tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Anderson Talisca, yaptığı klas vuruşla fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Direkler gole izin vermedi

İkinci yarıda farkı artırmak isteyen Fenerbahçe, Talisca ve Bartuğ Elmaz ile önemli fırsatlar yakaladı. 54'üncü dakikada Talisca'nın kafa vuruşunu kaleci Schulze kurtarırken, iki dakika sonra Brezilyalı yıldızın bir başka kafa vuruşunda top direğe çarptı. 63'üncü dakikada ise Bartuğ Elmaz'ın sert şutu üst direkten döndü. Kalan bölümde başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Ake ve Greenwood ilk resmi maçlarına çıktı

Yaz transfer döneminde kadroya katılan Nathan Ake ve Mason Greenwood da sarı-lacivertli formayla ilk resmi heyecanlarını yaşadı. Savunmada maça ilk 11'de başlayan Ake, ilk 45 dakikada görev yaptı. Greenwood ise 83'üncü dakikada oyuna girerek Fenerbahçe kariyerindeki ilk resmi maçına çıktı.

Rövanş 29 Temmuz'da

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında 29 Temmuz Çarşamba günü Gornik Zabrze'ye konuk olacak. Sarı-lacivertliler, elde ettiği 1-0'lık avantajı koruyarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.