Sosyal medya fenomeni ve programcı Berfu Yenenler, takipçileriyle paylaştığı duygusal mesajda üçüncü bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Komedyen Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler, bir süredir üçüncü bebeğine hamile olduğunu ancak gebeliğin 12'nci haftasında bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Yaşadığı acı kaybı sosyal medya hesabından paylaşan Yenenler, süreç boyunca sessiz kalmayı tercih ettiğini belirterek, yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.

İki erkek çocuk annesi olan Berfu Yenenler'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda destek ve geçmiş olsun mesajı aldı.