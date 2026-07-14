"Kalbimin Rotası Karadeniz" mini dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Karadeniz'in doğal, kültürel ve turistik değerlerini tanıtmak amacıyla Go Türkiye için hazırlanan projede başrol oyuncularından İlhan Şen'in yer almayacağı öğrenildi.

İlk olarak yapımcılığını Tolgahan Sayışman'ın sahibi olduğu Han Medya'nın üstlenmesi planlanan projede, başroller için İlhan Şen ve Cemre Baysel ile anlaşma sağlanmıştı. Senaryosu Emre Kavuk tarafından kaleme alınan mini dizinin çekimlerine temmuz ayının ikinci haftasında başlanması planlanıyordu.

İlhan Şen Projeden Ayrıldı

Proje hazırlıkları sürerken yapım tarafında önemli değişiklikler yaşandı. Tolgahan Sayışman'ın projeden ayrılmasının ardından başrol oyuncusu İlhan Şen'in de yapımdan affını istediği belirtildi.

Böylece "Ramo" dizisi ve 2024 yapımı "Aşk Filmi" projesinde birlikte rol alan İlhan Şen ile Cemre Baysel'in üçüncü kez bir araya gelmesi beklenen proje, yaşanan ayrılıkların ardından yeniden yapılanma sürecine girdi.

Cemre Baysel'in Yeni Partneri Merak Ediliyor

İlhan Şen'in ayrılığı sonrası dizide Cemre Baysel'in partnerinin kim olacağı ise merak konusu oldu. Yapım ekibinin yeni başrol oyuncusu için görüşmeler yaptığı öğrenildi.