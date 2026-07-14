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Sincan Belediyesi, çölyak hastalarının günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla sosyal yardım çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çölyaklı vatandaşlarla gerçekleştirilen piknik etkinliğinde bir araya geliyor. Etkinliklerde glütensiz ürünler ikram edilirken, vatandaşlar aileleriyle birlikte keyifli vakit geçiriyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hareket eden Sincan Belediyesi, düzenli desteklerin yanı sıra çölyak konusunda farkındalık oluşturacak etkinlikler de düzenliyor.

Sincan Belediyesi, çölyaklı vatandaşlara yönelik yalnızca nakdi destekle sınırlı kalmayarak glütensiz gıda paketi ve günlük glütensiz ekmek desteği de sağlıyor. Belediye, özel beslenme ihtiyacı bulunan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sincan Belediyesi tarafından sağlanan destek ödemeleri, sosyal destek kartları aracılığıyla vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Çölyaklı vatandaşlar, verilen nakdi destek sayesinde glütensiz ürünlerini ihtiyaçlarına uygun şekilde anlaşmalı marketlerden temin edebiliyor.

Sincan Belediyesi, çölyaklı vatandaşlara yönelik sosyal destek projelerine devam ediyor. Glütensiz beslenmek zorunda olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, ilçede yaşayan 592 çölyaklı vatandaşa kişi başı 1.600 TL nakdi destek verildi.

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