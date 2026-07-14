Yazar: Prof. Dr. Erdinç Özek | Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı, Medicana Ataköy Hastanesi

Omurga cerrahisi söz konusu olduğunda pek çok kişi refleks olarak tereddüt ediyor. Bu tereddüt yerinde; çünkü bel ya da boyun fıtığı olan hastaların büyük çoğunluğu cerrahi dışı yöntemlerle iyileşiyor. Ama "büyük çoğunluğu" ifadesinin içinde olmayan hastalar var. Ve o hastalarda gecikilen cerrahi, kalıcı sinir hasarına kapı aralayabiliyor.

Acil Cerrahi Gerektiren Durumlar

İdrar ya da dışkı kaçırma, mesane veya bağırsak kontrolünün anlık yitirilmesi, bacaklarda ilerleyici güçsüzlük; bunlar acil cerrahi endikasyonu taşıyor. Kauda ekuina sendromu adı verilen bu tabloda saatler belirleyici olabiliyor. Gecikme halinde kalıcı sfinkter disfonksiyonu ve alt ekstremite paralizisi kaçınılmaz hale gelebilir.

Boyun fıtığına bağlı gelişen miyelopati — yani omurilik basısı — da acil değerlendirme gerektiriyor. Ellerde koordinasyon bozukluğu, yürümede dengesizlik ve sfinkter sorunları bu tablonun erken belirtileridir. Görüntüleme bulgusuyla klinik tablo örtüştüğünde bekleme lüksü kalmaz.

Elektif Cerrahi Düşünülen Durumlar

Üç ila altı aylık konservatif tedaviye (ağrı kesici, fizik tedavi, enjeksiyon) yanıt alınamaması, bacak ya da kolda sinir alanına uyan ağrının devam etmesi, sinir iletim hızı testlerinde sinir hasarının belgelenmesi; bunlar elektif cerrahi planlamasının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Konservatif süreç yeterince denenmeden cerrahiye geçilmemesi gerektiği gibi, sinir hasarının ilerlediğine dair bulgular varken tedaviyi uzatmak da doğru değil. Bu dengeyi kurmak için fizik tedavi uzmanı, nöroloji ve beyin cerrahının ortak değerlendirmesi önem taşır.

Hangi Cerrahi Seçenekler Var?

Bel fıtığında mikrodiskektomi altın standart olarak kabul görüyor. Minimal invazif bu yöntem, küçük bir kesi ile fıtıklaşan disk parçasının çıkarılmasını sağlıyor; iyileşme süreci geleneksel açık cerrahiye kıyasla belirgin biçimde kısalıyor.

Boyun fıtığında ön yaklaşımla diskektomi ve füzyon ya da disk protezi uygulamaları gündemdeki başlıca seçenekler. Disk protezi, füzyonun aksine hareketi korurken biyomekaniği daha fizyolojik bir düzlemde sürdürüyor. Tercih; hastanın yaşına, disk yüksekliğine ve komşu segment durumuna göre şekilleniyor. Prof. Dr. Erdinç Özek her iki yaklaşımı da aktif olarak uygulamaktadır.

Omurga cerrahisinin gerekip gerekmediğini öğrenmek ve görüntüleme bulgularınızı değerlendirmek için Prof. Dr. Erdinç Özek’in poliklinik hizmetine başvurabilirsiniz.