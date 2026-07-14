15 Temmuz gazisi Ertan Öztürk, 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanarak gazi oldu. Sağ bacağı kopan ve uzun süren tedavinin ardından yeniden yürüyebilmek için mücadele veren Öztürk, 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlattı.

Üç çocuk babası olan ve bugün Gazi Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan Ertan Öztürk, tatil için geldiği memleketi Aksaray'da yaptığı açıklamada, darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıktığını söyledi.

"Darbeci Askerler Sivillere Ateş Açıyordu"

Darbe girişimi sırasında yeğeninin düğününde olduğunu belirten Öztürk, uçakların alçak uçuş yapması ve tankların kışladan çıkmasıyla yaşanan olağanüstü durumu fark ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları meydanlara davet etmesinin ardından yakınlarıyla birlikte sokağa çıktıklarını anlatan Öztürk, Külliye'ye gitmek isterken yolların kapalı olması nedeniyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önüne yöneldiklerini söyledi.

O gece emniyet önünde büyük bir çatışma yaşandığını belirten Öztürk, darbeci askerlerin sivillere ateş açtığını ve savaş uçaklarının Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nü bombaladığını dile getirdi.

"Sağ Bacağımı Kaybettim, Gazi Oldum"

Darbeci askerleri engellemek için vatandaşlarla birlikte mücadele ettiklerini belirten Öztürk, açılan ateş sonucu sağ bacağının koptuğunu ve ağır yaralandığını söyledi.

Uzun süre hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Öztürk, daha sonra malulen emekli olduğunu ve bugün Gazi Üniversitesi'nde memur olarak görev yaptığını belirtti.

Öztürk, "Bu darbe girişiminin engellenmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, cesareti ve milletimizin kararlı duruşu büyük rol oynadı. Hep birlikte FETÖ'cü teröristlerin hedeflerine ulaşmasını engelledik. Bize şehitlik nasip olmadı ama gazilik nasip oldu. Devletimizi ve milletimizi FETÖ'cü hainlerden korumanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kutlu Bir Görev Uğruna Yaralandım"

Tedavisinin halen devam ettiğini söyleyen Ertan Öztürk, kopan sağ bacağının başarılı operasyonla yerine dikildiğini, ancak sağlık kontrolleri için düzenli olarak Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne gittiğini aktardı.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen şükrettiğini dile getiren Öztürk, "Makineli tüfekle vuruldum ama hayata tutundum. Kutlu bir görev uğruna yaralandım. Devletimizi ve milletimizi korumak için mücadele ettik. Gazilik benim için büyük bir onur. Hayatımı gururla sürdürüyorum." dedi.