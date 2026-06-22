Dil öğrenmek için Türkiye'den Avustralya'ya giden polis memuru Metehan Yılmaz, orada tanıştığı kuaför Michelle King ile evlenme kararı aldı. 3 yıllık polis memuru olan Yılmaz, istifa edip Avusturalya'ya yerleşti. Mesleğini artık Avustralya'da devam ettiren polis Metehan Yılmaz ile Michelle King, düğünlerini ise Aksaray'da yaptı. Türk usulü düğüne kısa sürede alışan Avustralyalı gelin, ailesiyle oyun havası oynadı.

'TÜRK USULLERİNE GÖRE BİR DÜĞÜNLE EVLENDİK'

Metehan Yılmaz, 'Eskiden Türkiye'de polistim. Dil öğrenmek için geçici süreyle Avustralya'ya gittim. Orada eşim Michelle King ile tanıştım. Avustralya'da kalmaya karar verdim. 3 yılın sonunda sevdiğim polislik mesleğini Avustralya'da yapma şansı buldum. 2 aydır da orada görev yapıyorum. Düğünümüzü ise uzun bir yolculuğun ardından, memleketim Aksaray'da yaptık, Türk usullerine göre muhteşem bir düğünle evlendik. Eşim de Aksaray'ı çok sevdi. İzin dönüşü tekrar Avustralya'ya gideceğiz. Eşimi de işimi de çok seviyorum' diye konuştu. (DHA)