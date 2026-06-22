Sivas Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde eğitim verecek olan Sivas Muzaffer Sarısözen Müzik Ortaokulu, müziğe ilgi duyan ve bu alanda yeteneği bulunan öğrencileri kabul edecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Toy, Türk halk müziğinin büyük ustası Muzaffer Sarısözen’in adının yeni nesiller tarafından yaşatılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, okulun Sivas’ın kültürel ve sanatsal hayatına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Okula öğrenci alımları, yapılacak yetenek sınavı sonucunda gerçekleştirilecek. İlk etapta 15 kız ve 15 erkek olmak üzere toplam 30 öğrencilik kontenjan ayrıldı.

Müzik alanında yetenekli öğrencilerin erken yaşta keşfedilerek desteklenmesini amaçlayan okulda, öğrenciler akademik eğitimlerinin yanı sıra kapsamlı bir müzik eğitimi de alacak.

Rukiye Toy, Muzaffer Sarısözen’in mirasını yaşatacak bu önemli eğitim yatırımının Sivas’a hayırlı olmasını dileyerek, müziğe ilgi duyan öğrencileri ve ailelerini başvuru sürecini takip etmeye davet etti.

