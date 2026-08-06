Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Philip Morris grubundaki sigara ürünlerinin satış fiyatları güncellendi.

Yapılan fiyat artışıyla birlikte grubun en ucuz sigarası 120 TL'ye yükselirken, yeni fiyat listesi bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Zam kapsamında grubun diğer ürünlerinin satış fiyatları da yeniden belirlendi.

Tekel bayileri ve satış noktalarında uygulanmaya başlanan yeni tarifeyle birlikte, Philip Morris grubundaki tüm ürünler zamlı fiyatlardan satışa sunulacak.

Sektör temsilcileri, önümüzdeki günlerde diğer sigara gruplarında da fiyat güncellemelerinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.