'Terörsüz Türkiye' adını verdiği süreç kapsamında hazırlanan 'çerçeve yasa' teklifini son kez görüşmek için AKP'li milletvekilleri kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Son şeklinin verilmesinin ardından yasa teklifi bugün TBMM Başkanlığı'na sunulacağı bildirildi. Daha sonra ise Adalet Komisyonu ve Genel Kurul gündemine gelecek.

AKP grubu, İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç için hazırlanan 'çerçeve yasayı' görüşmek için basına kapalı olarak saat 10.15'te toplandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekillerini yasanın içeriği hakkında bilgilendirdi.

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adını taşıyan yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

“SAATİNİ BİLDİRECEĞİM”

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Güler, bir gazetecinin sorusuna, "Şimdi görüşme yapacağız, inceleme yapacağız. Sonra ben size bildireceğim." yanıtını verdi. Kanun teklifi konusunda müzakerede bulunduklarını dile getiren Güler, "kanun teklifinin gün içerisinde sunulup sunulmayacağı" sorusu üzerine sunulacağını bildirdi.

CUMA GÜNÜ ADALET KOMİSYONUNDA

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ise kanun teklifinin 7 Ağustos Cuma günü komisyonun gündemine gelebileceğini bildirdi.

Düzenlemenin, siyasi partilerin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulması hedefleniyor. Gruplar ortak imza vermezse teklifin AKP ve MHP gruplarının imzasıyla sunulma olasılığı bulunuyor.

Teklif önce Adalet Komisyonunda görüşülüp kabul edilmesinden sonra Meclis Genel Kurul gündemine geleceği bildirildi.