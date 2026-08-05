Mamak Belediyesi, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirmek isteyen vatandaşlar için Lavanta Şenliği düzenliyor. Gökçeyurt Mahallesi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte ziyaretçiler, lavanta bahçelerinin eşsiz atmosferinde hem doğanın tadını çıkaracak hem de müzik dolu bir akşam yaşayacak.

Mustafa Özarslan sahne alacak

Şenliğin en dikkat çeken etkinliği ise Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Özarslanın konseri olacak. Sanatçı, seslendireceği birbirinden güzel türkülerle Mamaklılara unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Tüm vatandaşlara davet

Mamak Belediyesi, yaptığı duyuruda tüm vatandaşları Lavanta Şenliği'ne davet etti. Etkinlik, 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 18.00'de Gökçeyurt Mahallesi Küme Evleri'nde gerçekleştirilecek.

Belediye yetkilileri, doğanın eşsiz güzelliği ile müziği bir araya getirecek şenliğin her yaştan vatandaşın katılımına açık olduğunu belirterek, Ankaralıları lavanta kokuları eşliğinde düzenlenecek bu özel etkinliğe davet etti.

Lavanta Şenliği'ne ücretsiz ulaşım desteği

Mamak Belediyesi, Lavanta Şenliği'ne katılmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti de sağlayacak. Belediye tarafından yapılan duyuruya göre, 7 Ağustos Cuma günü saat 16.00'dan itibaren ilçenin farklı noktalarından saat başı ücretsiz servisler kaldırılacak.

Ücretsiz servislerin hareket edeceği noktalar şöyle:

Dikimevi Metro İstasyonu (MKM önü)

Mamak Belediyesi Ana Hizmet Binası

Başak Aile Merkezi

Yeşilbayır Yonca Market önü

Ege Mahallesi Millet Bahçesi önü

Tuzluçayır Muhtarlığı önü

Akdere Yunus Market önü

Kusunlar Köy Konağı

Kıbrıs Yunus Emre Aile Merkezi

Bayındır Köy Konağı

Kutludüğün Bilim Sanat Merkezi

Kızılca Köy Konağı

Ortaköy Köy Konağı

Lalahan Karşıyaka Eski Belediye Binası önü

Belediye yetkilileri, hem doğayla iç içe vakit geçirmek hem de Mustafa Özarslan konseri ile unutulmaz bir akşam yaşamak isteyen tüm vatandaşları Lavanta Şenliği'ne davet etti. Program, 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 18.00'de, Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Mamak Belediyesi Lavanta Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.