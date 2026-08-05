Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk dünyasının ortak değerlerine vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Özarslan, "Adımız bir, andımız bir, yüreğimiz bir!" sözleriyle başladığı davetinde, Türk dünyasının köklü bağlarının Keçiören'de yeniden hayat bulacağını ifade etti.

Başkan Özarslan, 3. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni ile kadim Türk yurdunun dört bir yanından yükselen kardeşlik sesinin Keçiören'de yankılanacağını belirterek, etkinliğin birlik ve dayanışmanın simgesi olacağını söyledi.

Kıraç ve Azerin Keçiören'de sahne alacak

Şölen kapsamında Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Kıraç ile Azerbaycan'ın güçlü sesi Azerin, Keçiörenlilerle buluşacak. Sanatçıların seslendireceği eserlerle Türk dünyasının ortak kültürü ve gönül bağları müzik aracılığıyla bir kez daha vurgulanacak.

Şölen 7 Ağustos'ta Lavanta ve Gül Bahçesi'nde

Keçiören Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni, 7 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da Lavanta ve Gül Bahçesi'nde düzenlenecek.

Başkan Mesut Özarslan, tüm vatandaşları bu anlamlı organizasyona davet ederek, Türk dünyasının kültürel zenginliğinin ve kardeşlik ruhunun hep birlikte yaşatılacağını ifade etti. Etkinlikte konserlerin yanı sıra birlik ve beraberlik temalı çeşitli programların da vatandaşlarla buluşturulması bekleniyor.