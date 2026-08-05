Oyun dünyasını heyecanlandıran dev iddia sızdırılan belgelere yansıdı. The Verge tarafından incelenen dokümanlara göre Microsoft, geriye dönük uyumluluk programını Windows bilgisayarlara ve el konsollarına genişletmeyi planlıyor. Şirketin kendi geliştirdiği özel emülasyon teknolojisi sayesinde seçilen Xbox 360 klasiklerinin 2027 ile 2028 yılları arasında PC oyuncularıyla buluşması hedefleniyor.

Yayıncıların İnsiyatifinde Olacak

Sistem, yayıncıların Xbox 360 oyunlarını PC uyumluluğu için Microsoft'a sunması mantığıyla çalışacak. Bu durum tüm Xbox 360 kütüphanesinin bir anda PC'ye geleceği anlamına gelmiyor; oyunların sisteme eklenmesi, fiyatlandırması, Xbox Game Pass'e dahil edilip edilmeyeceği veya Xbox Play Anywhere desteği sunup sunmayacağı yayıncı şirketlerin lisans anlaşmalarına bağlı olacak.

İlk Adım Orijinal Xbox Oyunlarıyla Atıldı

Microsoft, bu sistemin temellerini şimdiden atmaya başladı. PC'de Xbox Geriye Dönük Uyumluluk sistemi; Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live & Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge ve Fuzion Frenzy adlı 4 orijinal Xbox oyunuyla erken erişime açıldı. Dijital lisansa sahip oyuncuların yeniden satın alma yapmadan erişebildiği bu klasiklerde; yüksek çözünürlük, VSync, gelişmiş anti-aliasing ve tam ekran/pencereli mod gibi modern PC özelleştirmeleri yer alıyor.

Çift Emülatör Teknolojisi ve "Project Helix"

Xbox 360 oyunları için "XEO3", orijinal Xbox oyunları için ise "XEFU" adı verilen iki farklı emülatör mimarisi kullanılıyor. Bu genişletilmiş uyumluluk ekosistemi, Microsoft'un hem geleneksel konsol hem de PC yazılımlarını desteklemek üzere geliştirdiği yeni nesil Xbox sistemi Project Helix ile tam entegre çalışacak.

Fiziksel Diskler Dijitale Taşınıyor

Sızdırılan belgelerde yer alan bir diğer dikkat çekici detay ise "diskten dijitale" geçiş projesi. Planlanan sisteme göre, disk sürücülü bir konsola takılan orijinal Xbox One veya Xbox Series diski, kullanıcının hesabına tanımlı dijital bir indirme hakkı oluşturacak. Disk satıldığında ise bu dijital erişim hakkı yeni sahibine devredilebilecek.