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YENİ Parti'nin kurulmasının ardından Meclis'teki fezleke dağılımında da değişiklik yaşandı. Parti kurulmadan önce CHP'li yaklaşık 75 milletvekili hakkında toplam 356 fezleke bulunduğu, 91 milletvekilinin YENİ Parti'ye katılmasıyla bu dosyaların önemli bir bölümünün YENİ Parti milletvekillerine ait hale geldiği ifade edilmişti.

Hazırlanan fezlekeler, yasama dokunulmazlığının kaldırılması sürecinin başlatılması amacıyla Adalet Bakanlığına gönderildi. Bakanlığın incelemesinin ardından dosyaların TBMM'ye sevk edilmesi bekleniyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve YENİ Parti Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "zincirleme şekilde rüşvet" aldıkları iddiasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi.

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