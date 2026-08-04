Osmanlı Devleti'nin son döneminde Harbiye Nazırlığı ve Başkumandan Vekilliği yapan Enver Paşa, vefatının 104. yıl dönümünde anılıyor.

33 yaşında Harbiye Nazırlığı görevini üstlenen Enver Paşa, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sürecinde askeri ve siyasi kararlarda rol oynadı. Savaşın sona ermesinin ardından Türkistan coğrafyasına geçen Paşa, bölgedeki Basmacı Hareketi bünyesinde yer alarak Sovyet güçlerine karşı yürütülen mücadeleye katıldı.

Çegen Tepesi'ndeki Çatışmada Hayatını Kaybetti

Enver Paşa, 4 Ağustos 1922 tarihinde bugün Tacikistan sınırları içerisinde kalan Çegen Tepesi mevkiindeki bir çatışma sırasında, 41 yaşındayken yaşamını yitirdi.

Tarihi kaynaklarda ve vefat yıl dönümü dolayısıyla yapılan sosyal medya paylaşımlarında; Enver Paşa'nın mektuplarında yer alan "Allah'a yemin olsun ki tek varlık gayem dinim ve vatanım için yaşamaktır" ve "Vatanı her şeyden, herkesten çok sevdim" ifadelerine atıfta bulunuldu.

Ömrünü askerlik mesleğine ve inandığı değerlere adayan Enver Paşa, vefat yıl dönümünde saygı ve rahmetle anılıyor.