ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gerçekleştirilen başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, görüşmelerin yeniden başladığını ve diplomatik sürecin kritik bir aşamada olduğunu dile getirdi.

Trump, İran'ın talebi doğrultusunda sürdürülen müzakerelerin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve diğer bazı ülkelerin desteğiyle yürütüldüğünü belirterek, Tahran yönetiminin kapsamlı bir anlaşmaya varması için bunun son fırsat olduğunu savundu.

"İran Çelişkili Açıklamalar Yapıyor"

İranlı yetkililerin zaman zaman kamuoyuna, ABD ile görüşme yapılmadığı yönünde açıklamalar yaptığını öne süren Trump, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyledi. Müzakerelerin sürdüğünü vurgulayan Trump, İran'ın kamuoyuna yönelik söylemleri ile diplomatik temaslar arasında çelişki bulunduğunu iddia etti.

"İlk Gündem Maddesi Hürmüz Boğazı"

Trump, müzakerelerde öncelikli konunun Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık tutulması olduğunu belirtti. Daha sonra İran'ın nükleer kapasitesinin ele alınacağını ifade eden Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden İran'ın herhangi bir ücret almaması gerektiğini savundu.

Trump açıklamasında, "Şu anda boğazı tamamen biz kontrol ediyoruz. Eğer biri ücret alacaksa biz alırız" ifadelerini kullanarak, ABD'nin bölgedeki rolüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki Diplomatik Trafik Yakından İzleniyor

ABD ile İran arasında yeniden hız kazanan diplomatik temaslar, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve İran'ın nükleer programı başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler açısından uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.