Dünya animasyon devleri Disney, Illumination ve Nintendo, izleyicilerin merakla beklediği büyük projeler hakkında resmi açıklamalarını yaptı. Milyarlarca dolar gişe yapan efsanevi animasyonların devam halkaları için geri sayım başladı.

Zootropolis 2: Judy ve Nick Yeniden Sahada

Disney Animation Studios, 2016 yapımı Oscar ödüllü ilk filmin ardından Zootropolis 2 (Zootopia 2) için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Sevilen polis tavşan Judy Hopps ve kurnaz tilki Nick Wilde, şehrin daha önce hiç görülmemiş gizemli bölgelerinde geçen yepyeni bir macera ile sinema salonlarına geri dönüyor.

Super Mario Kardeşler 2: Mantar Krallığı Büyüyor

İlk filmiyle 1,3 milyar dolarlık gişe rekoru kıran oyun uyarlaması için Nintendo ve Illumination ortaklığı yeniden el sıkıştı. Shigeru Miyamoto'nun bizzat duyurduğu Super Mario Kardeşler 2, Mario ve Luigi'nin Mantar Krallığı'ndaki yeni maceralarını beyaz perdeye taşıyacak.