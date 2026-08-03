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Bilançoya göre 30 CHP’li belediye başkanı tutuklu bulunurken, 6 belediye başkanı ise tahliye edildi.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar sürerken, partinin tutuklu ve tahliye edilen belediye başkanlarına ilişkin bilançosu dikkat çekti.

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