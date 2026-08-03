CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar sürerken, partinin tutuklu ve tahliye edilen belediye başkanlarına ilişkin bilançosu dikkat çekti.
Bilançoya göre 30 CHP’li belediye başkanı tutuklu bulunurken, 6 belediye başkanı ise tahliye edildi.
İşte cezaevindeki CHP’li belediye başkanları:
- Ekrem İmamoğlu – İstanbul
- Mehmet Murat Çalık – Beylikdüzü
- Resul Emrah Şahan – Şişli
- Hasan Akgün – Büyükçekmece
- Hakan Bahçetepe – Gaziosmanpaşa
- Utku Caner Çaykara – Avcılar
- Özgür Kabadayı – Şile
- Hasan Mutlu – Bayrampaşa
- Alaattin Köseler – Beykoz
- Rıza Akpolat – Beşiktaş
- Tanju Özcan – Bolu
- Muhittin Böcek – Antalya
- Oya Tekin – Seyhan
- Niyazi Nefi Kara – Manavgat
- Ömer Günel – Kuşadası
- Özkan Yalım – Uşak
- Mustafa Bozbey – Bursa
- Yılmaz Tozan – Eşme
- Onursal Adıgüzel – Ataşehir
- Fikret Albayrak – Akçakoca
- Mustafa Günay – Güzelbahçe
- Görkem Duman – Buca
- Bora Balcıoğlu – Silivri
- Mustafa Turgut – Silifke
- Ali Ercan Akpolat – Adalar
- İsmail Yetişkin – Seferihisar
- Hüseyin Can Güner – Çankaya
- Fatma Kaplan Hürriyet – İzmit
- Sinem Dedetaş – Üsküdar
- Erdal Beşikçioğlu – Etimesgut
TAHLİYE EDİLEN 6 CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI
- Zeydan Karalar – Adana
- Ahmet Özer – Esenyurt
- Abdurrahman Tutdere – Adıyaman (ev hapsi kaldırıldı)
- Kadir Aydar – Ceyhan
- İnan Güney – Beyoğlu
- Onur Yiğit – Balçova (ev hapsi kaldırıldı)
Muhabir: Melisa Sapaz