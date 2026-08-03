CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar sürerken, partinin tutuklu ve tahliye edilen belediye başkanlarına ilişkin bilançosu dikkat çekti.

CHP’de İstanbul krizi büyüyor!
CHP’de İstanbul krizi büyüyor!
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Bilançoya göre 30 CHP’li belediye başkanı tutuklu bulunurken, 6 belediye başkanı ise tahliye edildi.

İşte cezaevindeki CHP’li belediye başkanları:

  • Ekrem İmamoğlu – İstanbul
  • Mehmet Murat Çalık – Beylikdüzü
  • Resul Emrah Şahan – Şişli
  • Hasan Akgün – Büyükçekmece
  • Hakan Bahçetepe – Gaziosmanpaşa
  • Utku Caner Çaykara – Avcılar
  • Özgür Kabadayı – Şile
  • Hasan Mutlu – Bayrampaşa
  • Alaattin Köseler – Beykoz
  • Rıza Akpolat – Beşiktaş
  • Tanju Özcan – Bolu
  • Muhittin Böcek – Antalya
  • Oya Tekin – Seyhan
  • Niyazi Nefi Kara – Manavgat
  • Ömer Günel – Kuşadası
  • Özkan Yalım – Uşak
  • Mustafa Bozbey – Bursa
  • Yılmaz Tozan – Eşme
  • Onursal Adıgüzel – Ataşehir
  • Fikret Albayrak – Akçakoca
  • Mustafa Günay – Güzelbahçe
  • Görkem Duman – Buca
  • Bora Balcıoğlu – Silivri
  • Mustafa Turgut – Silifke
  • Ali Ercan Akpolat – Adalar
  • İsmail Yetişkin – Seferihisar
  • Hüseyin Can Güner – Çankaya
  • Fatma Kaplan Hürriyet – İzmit
  • Sinem Dedetaş – Üsküdar
  • Erdal Beşikçioğlu – Etimesgut

TAHLİYE EDİLEN 6 CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI

  • Zeydan Karalar – Adana
  • Ahmet Özer – Esenyurt
  • Abdurrahman Tutdere – Adıyaman (ev hapsi kaldırıldı)
  • Kadir Aydar – Ceyhan
  • İnan Güney – Beyoğlu
  • Onur Yiğit – Balçova (ev hapsi kaldırıldı)

Muhabir: Melisa Sapaz