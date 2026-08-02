Televizyon tarihinin unutulmaz eğlence programlarından "Şahane Pazar", 25 yıl aradan sonra yeni formatıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunduğu efsane program, bu kez televizyon ekranları yerine sahnede hayat bulacak.

Yıllar boyunca milyonları ekran başına toplayan "Şahane Pazar Sahnede", büyük prodüksiyonuyla Türkiye turnesine hazırlanıyor. Gösteri; canlı orkestra, dans performansları, sürpriz konuklar ve interaktif bölümleriyle izleyiciye nostalji dolu bir eğlence deneyimi sunacak.

80 kişilik büyük prodüksiyon

Yeni sahne gösterisi için 80 kişilik bir ekip görev alırken, programın sevilen yarışma bölümleri de özel sahne uyarlamalarıyla yeniden hazırlanıyor.

Efsane yarışmalar yeniden sahnede

"Şahane Pazar"ın hafızalara kazınan "Belediye Çukuru", "Bardak Oyunu" ve "Yüzük Oyunu" gibi yarışmaları, yeni kurgularıyla sahneye taşınacak.

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, "Şahane Pazar Sahnede" projesiyle geçmişin eğlence ruhunu günümüz sahne anlayışıyla birleştirerek izleyicilerle buluşturmayı hedefliyor.