AyNa Yapım imzalı “Uzak Şehir” dizisinin üçüncü sezon hazırlıkları devam ederken, yapımın yeni bölümlerinde yer alacak sürpriz karakterin detayları belli oldu.

Başrollerinde güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Uzak Şehir”e, 64. bölüm itibarıyla “Enver” karakteri dahil olacak. Kulis bilgilerine göre, merakla beklenen bu role başarılı oyuncu Onur Özaydın hayat verecek.

Alya’nın İlk Aşkı Olarak Ekrana Gelecek

Onur Özaydın’ın canlandıracağı Enver karakteri, Sinem Ünsal’ın hayat verdiği Alya’nın geçmişinden gelen önemli bir isim olarak izleyici karşısına çıkacak.

Budapeşte’de yaşayan şık bir restoran sahibi olan Enver; güçlü sezgileri, zarif duruşu, özgüveni ve karizmatik kişiliğiyle dikkat çeken bir karakter olacak.

Uzak Şehir’in Budapeşte Çekimleri Başlıyor

Dizinin yeni sezon bölümleri için yurt dışı çekimleri de planlanıyor. “Uzak Şehir” ekibinin Budapeşte sahneleri için 15-20 Ağustos tarihleri arasında çekim yapması bekleniyor.

Yeni sezonda hikâyeye dahil olacak Enver karakterinin, Alya’nın hayatında ve dizinin gidişatında nasıl bir etki oluşturacağı şimdiden merak konusu oldu.