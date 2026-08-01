Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, devre mülk sahiplerini hedef aldığı iddia edilen 25 şüpheli tespit edildi.

14 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Şüphelilere yönelik Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 12 mağduru toplam 3 milyon 725 bin TL dolandırdığı belirlendi.

"Devre Mülkünüzü Yüksek Fiyata Satacağız" Vaadiyle Para Aldılar

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, vatandaşlara "devre mülkünüzü yüksek fiyata satacağız" diyerek ulaştıkları ve çeşitli gerekçelerle "masraf" adı altında para talep ettikleri öne sürüldü.

Şüphelilerin faaliyetlerine yasal bir görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sözleşmeler hazırladığı, ancak herhangi bir hizmet sunmadan mağdurları bir süre oyaladıktan sonra iletişimi kestikleri iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, adli işlemler için Kızılcahamam Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.