Dehşete düşüren olay, saat 14.00 sıralarında Bağcılar Yeni Mahalle 1532. Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, tekstil makineleri satışı ve tamiri yapılan iş yerine gelen siyah kıyafetli kimliği belirsiz bir şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle yanında getirdiği tabancayı çıkararak peş peşe ateş açmaya başladı.

İş Yeri Sahibinin Oğlu Yaralandı

Kurşunların hedefi olan dükkan sahibinin oğlu Cevdet A. (27), vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden rastgele ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Cevdet A., panik yaşayan yakınları tarafından vakit kaybetmeksizin hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan Saldırgan Saklandığı Binada Yakalandı

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kaçış güzergahını ablaya alarak şüphelinin izini sürdü. Kısa sürede yeri tespit edilen saldırgan, saklandığı binada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kaçarken çöp konteynerine attığını beyan ettiği suç aleti silahın bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Görgü Tanığı: "Olay Yerinde 9 Boş Kovan Bulundu"

Saldırı anına ve sonrasındaki panik havasına tanıklık eden mahalle sakinlerinden Ramazan Bayır, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Merdivenlerden inerken silah sesleri duydum. Kapıyı açtığımda siyah giyimli genç birinin ateş ederek yukarıya doğru koştuğunu gördüm. Ne olduğunu anlayamadım. Burada tekstil makinesi satan kişinin oğlunu vurmuşlar, ağabeyi hemen hastaneye götürdü. Kaçan kişinin silahı çöp konteynerine atıp bir binaya girdiğini söylediler. Boynuna ve yanağına kurşun isabet ettiğini duydum. Olay yerinde 9 adet boş kovan bulundu."

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.