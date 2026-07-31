Aynı tüketim, farklı beklenti

Ankara'da son aylarda su faturalarına ilişkin şikayetler artarken, vatandaşlar özellikle su tüketiminden çok fatura üzerindeki ek bedellerin yüksekliğine dikkat çekiyor. ASKİ'ye yapılan başvurularda, su kullanım bedelinden daha yüksek tutarda ek ücretlerin tahsil edildiği ve bunun gerekçesinin yeterince açıklanmadığı öne sürülüyor.

"Suya 509 TL, diğer kalemlere 610 TL"

ASKİ'ye başvuran bir vatandaş, iki kişilik bir hanede yaşamalarına rağmen Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz 2026 dönemlerinde gelen faturaların yaklaşık 1.100 TL seviyesine ulaştığını belirtti.

Şikayette, yaklaşık 509 TL'lik su kullanım bedeline karşılık diğer fatura kalemlerinin yaklaşık 610 TL tuttuğu, toplam ödemenin ise bin liranın üzerine çıktığı ifade edildi. Vatandaş, faturada yer alan ek bedellerin hangi hizmet karşılığında tahsil edildiğinin açık şekilde gösterilmediğini savundu.

"6 kişilik komşumla faturamız aynı"

Başvuruda en dikkat çeken iddialardan biri ise aynı binadaki komşuyla yapılan karşılaştırma oldu.

Vatandaş, altı kişinin yaşadığı komşusunun su faturasıyla kendi iki kişilik hanesinin faturasının çoğu zaman kuruşuna kadar aynı geldiğini belirterek bunun normal olmadığını ifade etti. Bu nedenle sayaç okumasında, tarife uygulamasında veya hesaplamada hata olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

ASKİ: "Sistemde sorun görünmüyor"

Şikayet sahibi, durumu ASKİ müşteri hizmetlerine ilettiğini ancak sistem üzerinde herhangi bir sorun bulunmadığı yanıtını aldığını aktardı.

Buna rağmen aynı binadaki farklı nüfusa sahip dairelerin benzer tutarda fatura ödemesinin açıklanmaya muhtaç olduğunu belirten vatandaş, aylardır kullanmadığı suyun bedelini ödediğini düşündüğünü kaydetti.

Yazılı inceleme ve iade talebi

Vatandaş, ASKİ'den özellikle 2026 yılı Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ait faturalarının tüm kalemleriyle yeniden incelenmesini istedi.

Benzer şikayetler artıyor

Son haftalarda Ankara'da çok sayıda vatandaş, özellikle katı atık bedeli, çevre temizlik vergisi ve atık su ücretleri nedeniyle su faturalarının beklenenden yüksek geldiğini dile getiriyor. ASKİ'nin resmi tarifelerinde su ve atık su birim fiyatları yayımlanırken, toplam faturaya belediyeler adına tahsil edilen farklı kalemlerin de eklendiği idda ediliyor.

ASKİ Yüksek Fatura İtirazı Nasıl Yapılır?

Faturasının hatalı olduğunu veya tüketiminden fazla geldiğini düşünen Ankaralıların yasal olarak itiraz etme hakkı bulunuyor. İşte izlenmesi gereken adımlar:

Sayaç Endeksini Not Edin: İtiraz etmeden önce mutlaka su sayacınızın üzerindeki güncel tüketim göstergesinin fotoğrafını çekin.

ASKİ Bölge Müdürlüklerine Başvurun: Faturanız, kimliğiniz ve sayaç fotoğrafınız ile birlikte size en yakın ASKİ Bölge Müdürlüğü'ne giderek "Fatura Düzeltme ve İtiraz" dilekçesi vermeniz gerekiyor.

ALO 153 Mavi Masa Üzerinden Takip: Başvurunuzu yaptıktan sonra sürecin durumunu Ankara Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Mavi Masa hattından sorgulayabilirsiniz.