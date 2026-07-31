Resmi Gazete’nin yeni sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile kamu kurum ve kuruluşlarında çok sayıda üst düzey yöneticinin göre yeri değiştirildi veya görevden alındı.

İşte kurum kurum gerçekleşen yeni atamalar ve görev değişiklikleri:

Adalet Bakanlığı ve Strateji Bütçe Başkanlığı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı görevinden alındı. Yerine Atila Bedir atandı.

Adalet Bakanlığı: Açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cem Kurt getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri

Bakanlığın illerdeki tepe yönetiminde kapsamlı bir rotasyon ve yeni atama dalgası yaşandı:

Karaman: İl Müdürlüğü’ne Seval Yılmaz getirildi. (Diğer karara göre Karaman İl Müdürlüğü’ne Aksaray İl Müdürü Nurettin Ulaş atandı.)

Aksaray: İl Müdürlüğü görevine Sezgi Arpacı Elaldı getirildi.

Kilis: İl Müdürlüğü’ne Müslüm Ferdi Bozkurt atandı.

Manisa: İl Müdürü Mustafa Kılıç görevinden alınırken, yerine Kuduret Gültaş getirildi.

Diyarbakır: İl Müdürü Aydın Polat görevden alındı, yerine Malatya İl Müdürü Ali Sait Çeçen atandı.

Malatya: İl Müdürlüğü’ne Elazığ İl Müdürü Ömer Faruk Ergün getirildi. Bakan Bolat, Moldova heyetiyle bir arada! İçeriği Görüntüle

Elazığ: İl Müdürlüğü’ne Erzincan İl Müdürü Serdar Demirci atandı.

Erzincan: İl Müdürlüğü’ne Hakkari İl Müdürü Abdulhalim Ünalan getirildi.

Bilecik: İl Müdürlüğü görevine Nejat İlhan atandı.

SGK ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK): Strateji Geliştirme Başkanı Yakup Koç görevden alınarak yerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İlkay Akçay atandı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü: Mahmut Güneş görevden alındı, yerine Ümit Gülbağ getirildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü: Bülent Şirin görevden alındı, yerine Hasan Acar getirildi.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü: Bölge Müdürlüğü görevine Özgür Taşçıoğlu atandı.