Mahkeme kararı ile yeniden CHP Genel Başkanlığı’na gelen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yapılması duyurulan kapalı grup toplantısına katılmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partilerin grup katındaki odasının belli olmaması nedeniyle grup toplantısına katılmadığı ileri sürüldü.

18 MİLLETVEKİLİ KATILDI

TBMM’nin Büyük Salonu’nda gerçekleşen Grup Toplantısına 18 milletvekilinin katıldı görüldü. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, toplantıya giriş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Ancak toplantı sonrasında bir değerlendirme yapılacağını söyledi.

SEÇİM YAPILACAK

Bu toplantıda parti grup yönetim kurulu üyeliğine dokuz üye, grup denetçiliğine iki üye, grup disiplin kurulu üyeliğine altı asil iki yedek üye seçimi yapılacak…

Toplantı sonrası grup yönetimlerine ve disiplin kurulu üyeliklerine seçilen isimler grupta paylaşılacak.