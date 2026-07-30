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Öte yandan, operasyona ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimlerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözaltı işlemlerinin ve soruşturmanın detaylarının yapılacak resmi açıklamayla netlik kazanması bekleniyor.

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Soruşturma kapsamında belediye binasında arama ve inceleme çalışmalarının da yürütüldüğü öğrenildi.

Belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda belediye çalışanı gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

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