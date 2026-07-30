Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile oynanan karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynadığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turuna yükseldi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, Avrupa kupalarında bu tür mücadelelerin kolay olmadığını belirterek, rakibin karşılaşmaya iyi hazırlandığını söyledi.

Kartal, "Avrupa kupalarında bu tip maçları oynamak kolay değildir. Rakibimiz iyi hazırlanmıştı, maçı hiç bırakmadı. İki takım için de güzel bir maç oldu, pozisyonlar vardı. Neleri eksik, neleri iyi yaptık bundan kendimize ders çıkaracağız. Gelişmeye devam eden bir takımız. Turu geçtiğimiz için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"İkinci Yarı Çok Baskılı Oynadık"

İlk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Kartal, ikinci yarıda yapılan hamlelerle daha etkili olduklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "İkinci yarıya hamlelerle çok iyi başladık ve pozisyonlar bulduk. İlk devrede maalesef istediğimiz gibi oyun sergileyemedik. İkinci golü atsak rakibi daha fazla ümitlendirmeyebilirdik. Rakip hiçbir an oyundan kopmadı. Eksiklerimizin farkındayız" dedi.

Rakibin baskısını da değerlendiren Kartal, "Rakibimiz çok iştahlıydı, onlara yapacağımız baskıları bize yaptılar. İlk yarı istediğimiz oyunu ortaya koyamadık ama ikinci yarı çok baskılı oynadık" diye konuştu.

Savunma Tercihini Anlattı

Savunmadaki oyuncu tercihleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, Oosterwolde ve Ake'nin hem sol bek hem de stoper oynayabilen futbolcular olduğunu belirtti.

Kartal, tecrübesi ve oyun kurma becerisi nedeniyle Ake'yi stoper bölgesinde tercih ettiğini ifade etti.

"Duran Toplara Bu Sezon Çok Önem Veriyoruz"

Duran topların önemine dikkat çeken Kartal, bu konuda özel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Bu sene duran toplara çok önem veriyoruz. Hem savunmada hem hücumda. Çalışmaya mecburuz, bu bizim işimiz. Takımın gelişmesi için ne yapmamız gerekiyorsa bunları yapıyoruz" diyen Kartal, takımın oyun anlayışına da değindi.

Hücumda topu yeterince tutamadıklarını belirten Kartal, "İsmail'in orta sahaya girmesiyle orada sertleştik ve ikinci yarı daha fazla top tutabildik. Talisca çok yoruldu ve top tutamayacak duruma geldi. Rakip üzerimize geldi, oyunu riske etti. Biz de çabuk oyuncularla savunma arkası koşuları ve driplinglerle ikinci ve üçüncü golü bulmak için değişikliklere gittik" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe, Gornik Zabrze engelini aşarak UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda bir üst tura yükselirken, sarı-lacivertli ekibin performansı ve kadro gelişimi önümüzdeki maçlarda da yakından takip edilecek.