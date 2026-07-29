MasterChef 2021 sezonunun şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı'dan acı haber geldi. Kaşıkçı, İstanbul'da yaşadığı evde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Eren Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin yapılacak inceleme ve adli tıp değerlendirmelerinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, ölümün tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

Eren Kaşıkçı'nın vefat haberi, gastronomi dünyasında ve MasterChef izleyicileri arasında büyük üzüntü yarattı. Savcılık soruşturmasının tamamlanmasının ardından ölüm nedenine ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Eren Kaşıkçı Kimdir?

Eren Kaşıkçı, televizyon yarışması MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu olarak tanındı. Yarışma boyunca sergilediği yaratıcı tabaklar, teknik becerisi ve istikrarlı performansıyla finale yükselen Kaşıkçı, finalde rakibi Hasan Biltekin'i geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

Yarışmanın ardından gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdüren Kaşıkçı, şeflik kariyerine devam etti. Sosyal medya paylaşımları ve gastronomi etkinlikleriyle de adından söz ettiren Kaşıkçı, yemek tutkunları tarafından yakından takip edilen isimlerden biri oldu