Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilen Tuna Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu.

Yazılı bir açıklama yapan Özcan, Bolu Belediye Meclisi'ndeki ekip arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları değerlendirmelerin ardından CHP'den ayrılma kararı aldıklarını belirtti. Siyasi çalışmalarını bundan sonra Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini ifade etti.

Kararlarının geçmişte verdikleri siyasi mücadeleyi reddetmek anlamına gelmediğini vurgulayan Özcan, amaçlarının Bolu'ya ve Türkiye'ye daha güçlü hizmet sunabilmek olduğunu söyledi.

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılıklarının sürdüğünü dile getiren Özcan, dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet değerlerinden yana olduklarını belirterek, önceliklerinin her zaman Bolu'nun çıkarları olacağını kaydetti.

Açıklamasında birlik ve beraberlik mesajı da veren Tuna Özcan, ayrıştırıcı değil birleştirici bir siyaset anlayışıyla hareket edeceklerini ifade ederek, Bolu ve ülke için aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle çalışmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.