Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington'dan dönüş yolunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede Macron'a Beyaz Saray ve ABD Senatosu'ndaki temaslarının detayları ile mevcut diplomatik beklentiler hakkında bilgi verdiğini aktaran Zelenskiy, barışa yaklaşmak için her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Liderlerin olası adımları koordine ettiğini belirten Zelenskiy, Macron'un yardım etme ve gerekli her türlü çabayı gösterme konusundaki kararlılığından dolayı minnettar olduğunu kaydetti.

Görüşmede Macron'un Fransa'da devam eden büyük çaplı orman yangınlarına değindiğini aktaran Zelenskiy, Fransa'ya yangın söndürme desteği teklifinde bulundu. Zelenskiy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 'Ukrayna, Rus saldırganlığına karşı verdiğimiz bu mücadele yıllarında bizi destekleyenlere yardım etmeye her zaman hazırdır. Fransa'ya yardım teklifinde bulundum. Uzmanlarımız yangın söndürme çalışmalarına katılabilir' ifadelerini kullandı.

İki liderin görüşmesinde ayrıca kış aylarına yönelik hazırlıkların detaylı bir şekilde ele alındığı bildirildi. Zelenskiy, temel enerji ve hava savunma paketlerinin teslimatı konularının görüşüldüğünü belirterek, Fransa'nın Ukrayna'yı desteklemek üzere çözümler üretmeye yönelik çalışmalar yapacağını sözlerine ekledi.